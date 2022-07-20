佛光全能前鋒王竫婷當選WSBL狀元 李吟娸為榜眼

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（中央社記者龍柏安台北20日電）來自佛光大學的全能前鋒王竫婷今天在女子超級籃球聯賽（WSBL）選秀會，被中華電信用首輪第1順位的狀元籤納入麾下，而台灣電力女籃則壓寶世新大學後衛李吟娸為榜眼。

WSBL新人選秀會今天下午在體育署3樓大禮堂登場，今年有9名球員參與選秀，共5人上榜，其中上季戰績名列第3的台電，一口氣補進3名球員，而手握狀元籤的電信補進王竫婷，第2順位的台電則相中李吟娸，台北市大內線球員楊家佳則以探花之姿被台元紡織選中。

身高179公分的王竫婷是佛光大學的王牌前鋒，她在大專籃球聯賽（UBA）生涯場均可繳出14.6分、7.8籃板、2助攻與1.6次抄截，也曾入選過瓊斯盃中華白隊，是能攻善守的全能前鋒。

今天王竫婷雖未能出席選秀會，不過透過線上連線訪問時她透露，雖然教練很看好她，但她壓根沒想過自己會是狀元。

如今塵埃落定，王竫婷很開心新東家電信看好她，也願意選擇她，這除了給她更多信心外，也希望新的賽季能做好教練團賦予她的任務與責任。

上季率領世新完成3連霸的李吟娸，新球季將披上台電戰袍，她除感謝籃球路上曾教導過她的教練，也不忘向家人溫情喊話，謝謝他們一路以來的支持與陪伴，她強調，希望能盡快融入球隊，助球隊拿下佳績。（編輯：張雅淨）1110720