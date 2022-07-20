麟洋配3局險勝徒弟 王子維輕取印尼對手晉級

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（中央社記者龍柏安、實習記者顏翊昕台北20日電）奧運羽球男雙金牌王齊麟、李洋的「麟洋配」，今天在台北公開賽首輪逃過兩個賽末點，險勝同胞李芳至、李芳任；另外，男單好手王子維與林俊易，也分別擊別對手，雙雙晉級16強。

2022年台北羽球公開賽，今天在台北和平籃球館進行第2天賽事，這場台灣羽壇盛事屬羽球世界巡迴賽超級300系列，總獎金達50萬美元（約新台幣1496萬元）。

世界排名第4的王齊麟與李洋，今天遭遇擔任陪練員的雙胞胎好手李芳任、李芳至，這也是兩組人馬首次在國際賽場上交鋒。

高居頭號種子的「麟洋配」，首局出師不利，先以19比21讓出，第2局又以18比20落後，陷入淘汰危機，所幸「麟洋配」絕處逢生，連拿4分，不僅成功化解兩個賽末點，還以22比20後來居上，將局數扳成1比1平，將戰線延長至第3局。

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決勝局戰況吃緊，比賽中段雙方戰成12比12平手，接下來「麟洋配」拉出4比1攻勢突圍，加上決勝期對手發生兩次關鍵失誤，最終「麟洋配」以21比16擊敗對手，拿下16強入場券。

至於「羽球王子」王子維，今天在男單首輪則以21比11、21比14輕取世界排名86的印尼選手倫貝伊（Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay），順利挺進第2輪；另外一場男單賽事，「左手重砲」林俊易，也以21比19、21比9擊敗「印度新星」拉克什亞（Lakshya Sen）的哥哥克爾格（Chirag Sen），同樣挺進第二輪。（編輯：屈享平）1110720