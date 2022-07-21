PLG線上選秀會7/28登場 共32名新人參與

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+今天公布，今年選秀會將於7月28日登場，共計有32名球員參與選秀，而外界也預期，政治大學前鋒張鎮衙，將是本屆選秀狀元大熱門。

身高195公分的張鎮衙，畢業於HBL高中籃球聯賽傳統名門南山高中，UBA大專籃球聯賽則效力政治大學，是109、110學年度政大2連霸班底，也曾是109年冠軍賽MVP。

今年6月底張鎮衙披上台灣男籃戰袍，隨隊征戰世界盃男籃亞洲區資格賽第3階段賽事，也讓他取得國手資歷，外界預估手握狀元籤的桃園領航猿，將大有機會壓寶在這名優質前鋒身上。

PLG選秀會將於下週四（7月28日）台北文創會所Event Space登場，不過聯盟因防疫考量，將採取線上直播方式，不開放球迷進場，僅開放球員、球團與球員親友。

今年報名參加選秀會的32名球員當中，還包括3名外籍生，聯盟今天透過官方新聞稿強調，若球隊已有註冊外籍生球員，除非外籍生合約在今年選秀會前已屆期或合法終止，並向在選秀會前1週通報聯盟，並於選秀會前對外公告，球團才能在今年選秀挑選外籍生球員。

依照PLG聯盟規章，各隊可允許每隊註冊1名外籍生與1名華裔球員，或同時註冊2名華裔球員（但無外籍生）。（編輯：陳政偉）1110721