新竹市棒球場改善小組首次會議 提4大改善

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新竹市政府組成「棒球場場地改善小組」，28日邀請相關單位赴新竹市立棒球場現勘，並開首次小組會議，拍板4大改善方向，包含打擊視覺區拉高擴大加深顏色、草皮平整度調整與補水養護、外野牛棚雨遮設置、施作永久固定式轉播平台。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市府組棒球場場地改善小組今天首次會議，拍板4大改善方向，包含打擊視覺區拉高擴大加深顏色、草皮平整度調整與補水養護、外野牛棚雨遮設置、施作永久固定式轉播平台。

新竹市代理市長陳章賢透過新聞稿表示，新竹市政府組成「棒球場場地改善小組」，今天邀竹市棒球委員會總幹事阮瀚逸、中華職棒大聯盟賽務部副主任楊士霈、龍來球場公司、味全龍球團等各界代表赴球場現勘，開首次小組會議。

市府表示，考量中外野全壘打牆外灰白色建築物影響打者視線，打擊視覺區再拉高擴大、顏色加深，預計向上延伸至8.8公尺，同步重漆外野座位區、本壘板後方座位、防撞墊顏色，以降低打者、捕手視覺誤差。

市府指出，在內外野草皮區，將透過補細沙調整草皮平整度，另因草皮含水量嚴重不足，以提升噴灌水壓加強補水量、增加澆灌頻率，並以手動噴灌，補足交界縫與風阻死角區域，維持草皮濕潤避免枯黃。至於，草皮灑水頭外露部分，將降低0.5公分「與地面齊平」，並以人工草皮鋪蓋，避免球員踩到受傷。

市府表示，經會議討論，外野牛棚上方增設固定式遮雨棚，預計設置靠觀眾席側，能有效遮擋午後陽光及雨水，外野球迷觀賞場內比賽時，視野也不受影響。另外，將擺設高板凳，提供給投捕手及待命選手觀看比賽情形，已請設計單位提供3D模擬圖確認後施作。

有關球迷朋友和體育主播所關心的轉播區，陳章賢說，已選定最適合轉播的7個位置，施作永久固定式攝影平台。

陳章賢指出，會持續諮詢專業意見並積極改善，在棒球場改善好之前，絕不會辦任何一場比賽。（編輯：方沛清）1110728