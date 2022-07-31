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蘇格蘭女子高球賽第3輪 徐薇淩暫並列第55

2022/7/31 12:09
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣旅美高球女將徐薇淩今天在蘇格蘭女子公開賽第3輪未能延續次輪手感，打出75桿，3輪總桿數以低於標準2桿的214桿，暫時排名並列第55名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）進入歐洲賽事階段，總獎金200萬美元（約新台幣6042萬元）蘇格蘭女子公開賽今天在蘇格蘭亞爾郡展開第3回合賽事。

徐薇淩已取得8月4日登場的英國女子公開賽參賽權，這次在蘇格蘭女子公開賽首輪打出72桿，次輪更是繳出5鳥、零柏忌的成績，揮出67桿，排名一度衝上第25，包括這場比賽在內，已經連續4場比賽晉級。

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不過，徐薇淩今天第3輪表現不理想，前9洞吞下1柏忌，轉場後僅射下1鳥，領到3柏忌，打出75桿，3輪合計214桿，排名暫時跌至並列第55名。

韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）賽前帶著2桿領先優勢出發，今天表現起伏，打出71桿，而法國選手波蒂兒（Celine Boutier）繳出6鳥、1柏忌，單日以67桿，迎頭趕上高寶璟，兩人同以低於標準15桿的201桿並列領先。（編輯：管中維）1110731

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