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林智勝滿貫砲率龍隊奪勝 統一獅下半季1勝難求

2022/8/2 22:06（8/2 22:36 更新）
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中華職棒味全龍隊2日靠著老將林智勝敲出滿貫砲，生涯第295轟出爐，率隊以4比1擊退統一獅隊；林智勝單場4打數3安打猛打賞，賽後獲選單場MVP。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月2日
中華職棒味全龍隊2日靠著老將林智勝敲出滿貫砲，生涯第295轟出爐，率隊以4比1擊退統一獅隊；林智勝單場4打數3安打猛打賞，賽後獲選單場MVP。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月2日
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）中華職棒味全龍今天靠著老將林智勝敲出滿貫砲，生涯第295轟出爐，以4比1擊退統一獅隊，獅隊下半季1勝難求，5戰全敗。

統一獅隊下半季開季陷入4連敗，今天在高雄澄清湖棒球場出戰味全龍隊，派出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，尋求下半季首勝。

龍隊3局上展開攻勢，蔣少宏先因觸身球保送上壘，石翔宇、陳品捷隨後敲安，1出局攻占滿壘，儘管布雷克三振拿莫．伊漾，拿下第2個出局數，卻被林智勝轟出中職生涯第295轟，且是生涯第12發滿貫全壘打，林智勝持續推進個人紀錄。

獅隊4局下展開反攻，陳傑憲、林子豪連續安打後，林安可在一、二壘有人情況下敲出安打，追回1分，但後續未能延續攻勢，最終龍隊就以4比1帶走勝利，而獅隊下半季5場比賽都落敗，加上上半季最後一戰輸球，近期陷入6連敗。

龍隊先發投手布里悍（Jake Brigham）投6.2局失1分，被敲出5安，另有3次觸身球保送、1次三振、1次失誤，拿下勝投。

林智勝單場4打數3安打猛打賞，包括1發滿貫砲，貢獻4打點，賽後獲選單場MVP。（編輯：吳協昌）1110802

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