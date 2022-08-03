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兄弟投手陳柏豪臨危受命先發 首獲MVP很訝異

2022/8/3 23:35
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（中央社記者黃巧雯新北3日電）中華職棒中信兄弟受疫情影響，衝擊投手戰力，陳柏豪臨危受命先發，與其他3名投手聯手搶下勝利。陳柏豪賽後得知生涯首度獲選單場MVP後，他驚訝地問：「為什麼是我？」

中信兄弟近期多名球員染疫，今天作客新莊棒球場，賽前傳出投手鄭凱文確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），臨時改由陳柏豪先發出戰富邦悍將，也是他生涯第二度以先發之姿站上投手丘，前一次在2020年僅投2.1局就退場。

兄弟開路先鋒王威晨首局率先敲出安打，隨後靠著周思齊擊出內野滾地球，幫助球隊先馳得點，3局上許基宏在一、二壘有人情況下，適時揮出安打帶有2分打點，拉開比分，兄弟5局上又再添1分。

悍將4局下先追回1分後，第5局靠著王正棠、范國宸安打串連，將比分追成2比4，而悍將儘管全場有3次滿壘攻擊機會，但欠缺適時一擊，最終兄弟4比2收下勝利。

兄弟今天共動用4名投手，陳柏豪扛起先發重任，投3.2局失1分，接替投球的廖乙忠投1.2局掉1分，王奕凱、呂彥青各投1.2局、2局無失分，聯手守住勝利。

兄弟總教練林威助賽後接受媒體聯訪時肯定陳柏豪、王奕凱等人的表現，他表示，陳柏豪本季在二軍先發投球數約50球，今天設定投65球，「剛好在65球左右時，出了一些狀況 ，整體來講表現還不錯」。

陳柏豪今天上午臨時接到球隊通知要先發，他坦言，一度以為自己在做夢，但後來沒多想，「就做好準備，機會來了，就投給大家看」。

儘管陳柏豪生涯第二度先發仍有些狀況，但他仍告訴自己盡力而為，而投球局數進一步突破，也讓他相當期待下一次機會的到來，希望下次先發能投滿5局。

不過，當得知賽後獲選為單場MVP，也是生涯首次時，陳柏豪一臉不可置信，反問：「為什麼是我？應該是勝利打點吧？」

兄弟團隊辛苦拿下這一勝，林威助坦言，「這一勝滿重要的，不然後面投手真的會滿辛苦的」；至於明天先發投手人選，他表示，會從今天沒有出賽的投手之間挑選。（編輯：林治平）1110803

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