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傳杜蘭特下最後通牒：交易我 不然開除教頭奈許

2022/8/9 10:08（8/9 10:21 更新）
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美國運動新聞網站「運動員」報導，NBA球星杜蘭特（圖）向東家布魯克林籃網老闆蔡崇信下最後通牒：要留他，教頭奈許和總經理馬克斯就得走人。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
美國運動新聞網站「運動員」報導，NBA球星杜蘭特（圖）向東家布魯克林籃網老闆蔡崇信下最後通牒：要留他，教頭奈許和總經理馬克斯就得走人。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國運動新聞網站「運動員」今天報導，美國職籃NBA球星杜蘭特向東家布魯克林籃網老闆蔡崇信下最後通牒：要留他，教頭奈許和總經理馬克斯就得走人。

「運動員」（The Athletic）援引不具名消息人士報導，杜蘭特（Kevin Durant）6日在英國倫敦和蔡崇信見面時，強調上個賽季籃網在季後賽首輪被波士頓塞爾蒂克橫掃出局後，他對球團方向缺乏信心。

「運動員」報導指出，兩人的對話「透明且專業」。

33歲前鋒杜蘭特拿過兩屆NBA總冠軍和2014年NBA最有價值球員，今年6月向籃網提出交易申請，當時原因不明，現在才根據「運動員」報導得知，他是不相信在奈許和馬克斯手上的球隊方向。

杜蘭特2021年與籃網續約4年，金額達1.98億美元（約新台幣58.75億元）。

上賽季籃網交出差強人意的44勝38敗戰績，季中風波不斷，先是把哈登（James Harden）交易到費城，還看著厄文（Kyrie Irving）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種問題缺席大部分賽季。

加拿大籍的奈許（Steve Nash）現年48歲，球員時期2度以後衛身分當選MVP，2020年在籃網得到第一份教練工作，執教布魯克林的兩個賽季繳出92勝62敗戰績。

現年46歲的馬克斯（Sean Marks）則是首位來自紐西蘭的NBA球員，拿過兩次總冠軍，一次是2005年在聖安東尼奧馬刺擔任前鋒期間，另一次則是2014年擔任馬刺助理教練期間。

蔡崇信曾表示，想得到杜蘭特的球隊得付出多名球員及選秀籤的龐大代價才換得到，若無複雜的多隊交易難以達成。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110809

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