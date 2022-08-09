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NBA杜蘭特攤牌換來老闆冷語 蔡崇信推文挺教頭

2022/8/9 13:12（8/9 14:12 更新）
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美國職籃NBA球星杜蘭（圖）特據傳要求籃網在他或總教練奈許和總經理馬克斯之間做出選擇後，籃網老闆蔡崇信9日推文力挺奈許和馬克斯。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
美國職籃NBA球星杜蘭（圖）特據傳要求籃網在他或總教練奈許和總經理馬克斯之間做出選擇後，籃網老闆蔡崇信9日推文力挺奈許和馬克斯。（圖取自facebook.com/BrooklynNets）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國職籃NBA球星杜蘭特據傳對東家布魯克林籃網下達最後通牒，要求籃網在他或總教練奈許和總經理馬克斯之間做出選擇後，籃網老闆蔡崇信今天推文力挺奈許和馬克斯。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導詳述，杜蘭特（Kevin Durant）6日在英國倫敦與蔡崇信會面時表示，只要奈許（Steve Nash）和馬克斯（Sean Marks）留任，他就不會待在球隊之後，蔡崇信在推特表明立場。

蔡崇信推文寫道：「我支持管理部門和教練團，我們會做出最符合布魯克林籃網利益的決定。」

法新社報導，這可能讓籃網和球隊得分王杜蘭特的關係決裂。杜蘭特6月曾要求球隊把他交易出去。

根據「運動員」引述不具名消息人士報導，杜蘭特6日和蔡崇信見面時，強調上個賽季籃網在季後賽首輪被波士頓塞爾蒂克橫掃出局後，他對球團方向缺乏信心。

這位33歲的前鋒拿過兩屆NBA總冠軍和2014年NBA最有價值球員（MVP），他2021年與籃網續約4年，金額達1.98億美元（約新台幣58.75億元）。

籃網上季只交出差強人意的44勝38敗戰績，季中風波不斷，先是把哈登（James Harden）交易到費城76人，還看著厄文（Kyrie Irving）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種問題缺席大部分賽季。

加拿大籍的奈許（Steve Nash）現年48歲，球員時期2度以後衛身分當選MVP，2020年在籃網得到第一份教練工作，執教布魯克林的兩個賽季繳出92勝62敗戰績。

現年46歲的馬克斯（Sean Marks）則是首位來自紐西蘭的NBA球員，拿過兩次總冠軍，一次是2005年在聖安東尼奧馬刺擔任前鋒期間，另一次則是2014年擔任馬刺助理教練期間。

他當時在接下來兩季大多擔任馬刺助理總經理，之後獲延攬協助重建籃網。

馬克斯在籃網擔任總經理的這6個球季，球隊最佳戰績是2020至2021年的48勝24敗，當季也是奈許執教的第1個球季。

蔡崇信曾表示，想得到杜蘭特的球隊得付出多名球員及選秀籤的龐大代價才換得到，若無複雜的多隊交易難以達成。

塞爾蒂克、邁阿密熱火和多倫多暴龍被認為是最可能買下杜蘭特的球隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110809

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