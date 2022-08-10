HBL光復擊敗能仁 11日與泰山爭世中籃代表權

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（中央社記者龍柏安台北10日電）3名主力球員人在U18男籃代表隊陣中，HBL上季冠軍光復高中團隊戰力依舊雄厚，以51比46擊敗能仁家商，明天將與泰山高中爭冠，並爭取世界中學錦標賽代表權。

世界中學籃球錦標賽代表隊選拔賽，今天在台北體育館進行第2天賽事，光復高中在少了206公分的長人鄭名斈，以及上季新人王得主謝銘駿與王威翔等3名主力的情況下，仍舊順利晉級決賽。

對於主力缺陣還能晉級冠軍賽，光復教練李宇偉說，少了3名主力，包括籃板、進攻火力都難免受影響，不過他強調：「今年陣中就有8名高三球員，整體上還是很整齊。」

李宇偉也點名今年高二的後衛林恩宇，認為他是陣中發揮最出色的球員，「他的進攻節奏很奇特，唯一不理想的是在防守端態度不夠積極。」

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來自宜蘭南澳的林恩宇，體內流著泰雅族的血液，對於陣中3名主力缺陣，他認為影響有限，「至少在球權分配上不用傷腦筋，我們也可以打得比較自在。」

對於教練說的奇特進攻節奏，林恩宇笑說：「是特別慢吧。」他強調，明天碰上身體素質一流泰山，「我們得先從防守開始做起，尤其是我自己。」李宇偉透露，今年夏天已經與泰山交手2次，一次小贏1分，最近一次在金門的金城盃則小輸2分，他也評估：「明天的對決應該是五五波。」（編輯：張芷瑄）1110810