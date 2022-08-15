女足國腳澎湖授球技 賴峰偉允提升基層實力

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台灣木蘭足球聯賽公益活動15日前進澎湖，縣內各國小的足球隊員同場競技學習。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月15日

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（中央社澎湖縣15日電）台灣木蘭足球聯賽公益活動，今天前進澎湖，國腳王湘惠與許翊筠傳授球技，與澎湖小朋友們同樂，縣長賴峰偉允諾聘請專業教練來推廣基層足球運動，提升足球運動實力。

2022台灣運彩木蘭澎湖足球教室今天登場，獲得花蓮女子足球隊全力相挺，台灣女足國家隊長王湘惠與許翊筠親自跨海前來傳授足球運動技術，來自縣內各國小的足球隊員，對能在球場上與國腳同場競技學習，顯得最為開心。

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澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖推廣足球運動20餘年，真正有組織球隊比賽，才剛開始起步，為了提升足球運動，縣府在澎南及中山2國中小建置的人工草皮足球場即將完工，指示教育處研議聘請足球專業教練推廣基層足球運動，提升澎湖足球運動實力及風氣。

澎湖縣政府表示，台灣運彩木蘭足球教室活動，首度移師澎湖，今天計有澎南國中和西溪、中興、五德、赤崁國小女子足球隊共50名學員參與，從玩樂中學習足球技巧。（編輯：謝雅竹）1110815

台灣木蘭足球聯賽公益活動15日前進澎湖，澎湖小朋友們場上同樂，共同學習足球技巧。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月15日