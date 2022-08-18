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味全龍8/20穿85號戰袍 致敬已故教頭徐生明

2022/8/18 13:33
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）中華職棒味全龍今天宣布，8月20日在主場天母棒球場的賽事，龍將們將穿著85號戰袍出賽，向已故傳奇總教練徐生明致敬，賽前也邀請「師母」謝榮瑤擔任開球貴賓。

味全龍8月20日、21日將在主場天母棒球場展開2連戰，分別出戰富邦悍將、樂天桃猿，球團今天發布新聞稿公布週末主場活動。

球團表示，週末將分別舉辦 #85forever徐總日以及搖頭公仔之夜，除了邀請球迷踴躍進場為球員加油外，也一同回憶那些年不滅的龍魂。

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味全龍去年曾為已故傳奇教頭徐生明舉辦85號背號引退儀式，球團指出，今年8月20日徐總日當天，龍將們將穿著85號戰袍出賽，賽前也邀請「師母」謝榮瑤擔任開球貴賓，為這場別具意義的賽事投出重要的第一球，局間也特別舉辦向徐總致敬的紀念排字活動，邀請龍迷一起在場上高舉「85紀念牌」、透過排字傳達對徐總的致敬與感念。

徐生明1990年曾任味全龍隊投手教練，隔年接任總教練，1994年轉任時報鷹隊投手教練，1996年再度回鍋擔任龍隊總教練，之後也曾擔任其他球隊總教練， 後來在2013年8月逝世。（編輯：屈享平）1110818

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