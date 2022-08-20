師母謝榮瑤開球前先放話 徐生明盃少棒12/3開打

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）味全龍隊今天替已故總教練徐生明舉辦「徐總日」，師母謝榮瑤擔任開球嘉賓投出漂亮好球，她出門前特別放狠話，「我跟徐總說不准下雨」，也預告徐生明盃少棒賽12月3日開打。

中職味全龍隊在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，也是年度「徐總日」，全隊穿上徐總身前背號85號出賽，賽前開球嘉賓徐生明遺孀、師母謝榮瑤，開球捕手是張泰山。

謝榮瑤表示，去年徐總日下起大雨，很不好意思讓請來的貴賓排排坐淋雨，每天都會固定替徐總上香，今天出門前特別跟徐總說「今天不准下雨」。

謝榮瑤說，去年下完大雨後出現一道彩虹，感謝貴賓們都說不在意，今年是徐總過世9週年，在道教信仰中，9週年是最大的忌日，除了固定有的鮮花、水果、咖啡外，也會特別準備其他東西。她還開玩笑說，「我出門前對徐總放狠話，忌日那天要不要吃就看著辦」，還好很乖，今天是好天氣。

謝榮瑤感謝球團願意舉辦徐總日，「我真的心存感激，徐總最開心、最風光，還有最傷心（球隊解散）的回憶都在這支球隊」，龍隊重返中職，「我們要往前看，相信徐總在天之靈會保佑著這群球員」。

徐生明國際少棒賽今年預計12月3日開打，謝榮瑤指出，今年是第10屆，可能也是最後一屆，當初承諾徐總辦10屆，去年因為疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，日韓球隊沒能參加，今年日韓球隊預計也會來台。

謝榮瑤說，知道很多企業、球隊捨不得這個賽事中斷，也有企業表示願意協助延續賽事，如果真的可以有下一個10年，感激不盡，也相信有企業的援助會有更好的規劃，目前都在努力中，就看緣分到哪裡。

謝榮瑤表示，舉辦徐生明盃少棒賽、成立徐生明棒球發展協會，都是希望可以幫助偏鄉球隊越來越好，希望可以做得更圓滿。（編輯：管中維）1110820

中職味全龍隊20日在主場天母棒球場舉辦年度「徐總日」，賽前開球嘉賓也特別請來已故總教練徐生明遺孀、「師母」謝榮瑤（右2）投球，捕手則由龍隊打擊教練張泰山（右）擔任。中央社記者張新偉攝 111年8月20日

中華職棒味全龍隊20日在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，同時也是年度「徐總日」，全隊皆換穿已故總教練徐生明生前背號85號出賽。中央社記者張新偉攝 111年8月20日