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彭政閔赴威廉波特 替北市福林小將加油

2022/8/23 15:07
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職中信兄弟隊副領隊彭政閔21日抵達美國，預計將替美國職棒大都會隊台灣日開球，今天則先到威廉波特少棒賽現場，替台北市福林國小棒球隊加油，「你們很厲害！我都沒打過這麼大的少棒賽。」

彭政閔20日出發展開美國行，此次除了將於美國時間28日赴美國職棒大聯盟紐約大都會隊台灣日開球外，也將去美職匹茲堡海盜隊小聯盟球隊觀摩交流，盼能帶給球隊不一樣的視野，提升球隊競爭優勢。

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彭政閔21日抵達美國，22日在粉絲團發布照片，已先到大都會主場花旗球場參觀，今天彭政閔也特別到美國賓州威廉波特，幫正在比賽的北市福林國小棒球隊加油。

威廉波特賽事是許多台灣人的共同回憶，彭政閔也鼓勵球員們，「你們很厲害！我都沒打過這麼大的少棒賽」，球員們也開心圍著彭政閔簽名；LLB世界少棒錦標賽北市福林今天以7比0擊敗巴拿馬、拿下2連勝。（編輯：張芷瑄）1110823

彭政閔
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