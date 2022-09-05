黃暐傑有望上大聯盟先發 經紀公司：由球隊公布

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CBS新聞網列出黃暐傑將於美國時間6日大聯盟先發對洛杉磯道奇隊，經紀公司回覆「確定消息會由球隊公布」。圖為今年3月黃暐傑參與美國職棒春訓營。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）旅美舊金山巨人隊黃暐傑近2場在小聯盟3A出賽，都投滿5局、拿下2連勝，CBS新聞網列出黃暐傑將於美國時間6日大聯盟先發對洛杉磯道奇隊，經紀公司僅回覆「確定消息會由球隊公布」。

黃暐傑2020年球季因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、小聯盟賽季取消，8月遭德州遊騎兵隊釋出，2022年與舊金山巨人隊簽約，重回美國職棒體系。

黃暐傑本季在小聯盟新人聯盟、3A合計出賽22場（11場先發），投59.2局，失掉33分（26分責失分），戰績2勝2敗，防禦率3.92。

黃暐傑近況不錯，2日先發出賽投5局被敲4支安打，包括1轟、失掉1分責失分，投出6次三振，拿下勝投，近2場先發出賽都投滿5局。

黃暐傑曾在2019年效力遊騎兵隊時登上大聯盟，大聯盟生涯總計4場後援出賽，投5.2局失掉5分（2分責失分）、沒有勝敗成績，大聯盟出賽防禦率3.18。

根據CBS新聞網美職大聯盟賽事先發投手預告，美國時間6日巨人隊與道奇隊比賽，巨人隊先發投手為黃暐傑，經紀公司回覆，「如有確定消息會由球隊公布」；如果確定先發，將是黃暐傑睽違3年再上大聯盟。（編輯：張雅淨）1110905