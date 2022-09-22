轟超大號全壘打 高國麟：球隊贏球比較重要

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（中央社記者黃巧雯新北22日電）中華職棒富邦悍將高國麟昨天從味全龍洋投布里悍手中敲出超大號全壘打，還飛出場外。高國麟今天表示，球隊贏球比較重要，希望剩餘比賽全力拿下勝利，爭取下半季冠軍。

中職富邦悍將昨天在主場新莊棒球場以9比2擊敗味全龍，收下對戰龍隊洋投布里悍（Jake Brigham）首場勝利。

高國麟本季面對布里悍，12打數唯一安打就是昨天全壘打，也讓他相當意外。他賽前接受媒體聯訪時表示，「布里悍今年對我們的球都壓在邊邊角角，昨天剛好掌握到他的失投球。」

不過，高國麟那一球揮擊後，當下還停頓了一陣子才開始跑壘，他解釋，因為球飛行的方向離外野標竿很近，還在確認是在界內或界外，怕跑了之後還要再跑回來，沒想到會飛這麼遠，但他強調，「球隊贏球比較重要，我打多遠那都沒有意思」。

悍將下半季目前戰績17勝18敗2和，暫居第3，與龍頭樂天桃猿還有7.5場勝差，高國麟表示，剩餘比賽會盡全力搶勝，希望能幫助球隊拿下下半季冠軍。（編輯：張雅淨）1110922