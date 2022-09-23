睽違47年再臨新竹縣 112年全中運執委會揭牌

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）睽違47年，新竹縣政府明年將舉辦全國中等學校運動會，今天舉行揭牌典禮，縣長楊文科出席表示，目前正進行縣內場地修繕，盼讓參賽選手發揮潛能全力。

新竹縣政府今天舉辦揭牌典禮記者會，楊文科致詞表示，全中運將在明年4月22日至4月27日舉行，這是睽違47年後再次舉辦全中運，竹縣將卯足全力籌備。

縣府指出，這次標語是「風起竹縣、贏向未來」，期許運動員乘風飛揚，在風中馳騁、奔跑，以衝過終點線緞帶，展運動員揮動激情、超越極限精神。

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縣府指出，吉祥物是「皮皮獅」，從「台灣好行」獅山線孕育而生，代表是親切的貼心導遊，將帶遊客暢遊「好客竹縣」，體驗原民特色、客庄之美。而「阿茶妹」則展現出客家女性柔、韌、剛的精神特質，以及運動員不屈不撓的硬頸精神。

教育局指出，112全中運執委會依據權責及工作職掌劃分，成立5部31組，包括行政部、典禮部、服務部、競賽部以及行銷部。執委會由全縣的國中、小教職員工總動員，承辦21項必辦項目，如田徑、游泳、體操、桌球、羽球等。（編輯：方沛清）1110923