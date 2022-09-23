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建大輪胎盃高球賽最終回 洪玉霖衛冕奪冠

2022/9/23 19:18
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（中央社記者龍柏安台北23日電）紐西蘭籍高球女將洪玉霖今天在建大輪胎盃女子高球賽最終回，以低於標準2桿的70桿完賽，總計以低於標準5桿的211桿、2桿之差順利完成衛冕，並獨得54萬元冠軍獎金。

2022建大輪胎盃今天在台豐高爾夫俱樂部進行最後一回合競桿，第2回合打完並列領先榜之首的洪玉霖，今天有個好的開局，前6洞就打下3鳥，讓她成功拉開領先，並連兩年在台豐高舉金盃。

洪玉霖奪冠後，特別感謝母親無論她的表現好壞，都全力支持，去年她歷經7洞延長加賽才艱辛奪冠，相較於去年，今年除衛冕壓力稍大，體能上的負擔倒是相對減輕了不少。

事實上，今年賽前洪玉霖給自己設定3天要繳出低於標準10桿的成績，最後雖沒達成目標，至少有如願完成連霸，且透過比賽，她也明白自己仍有許多地方需要加強。

建大輪胎盃是洪玉霖本季的第2冠，她強調，接下來期許自己的每一場比賽、每一桿都要認真對待，也強調會繼續努力。

比賽結束後，建大工業董事長楊啟仁將冠軍獎盃頒給洪玉霖，並幽默地表示，今年比賽戰況依舊激烈，兩回合打完有10名選手相差在4桿內，但這次不用再打延長賽就能帶走冠軍。（編輯：張雅淨）1110923

洪玉霖
建大輪胎盃高球賽次輪 洪玉霖、石澄璇並列排頭
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