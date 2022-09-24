鄧羽彣公開水域游泳亞錦賽女子10公里奪金 台灣第一人

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台灣泳將鄧羽彣（左2）24日在烏茲別克舉行的亞洲公開水域游泳錦標賽女子10公里組勇奪隊史首金，隊中男子好手卓承齊（右2）也拿下銀牌，賽後兩人與指導教練劉曜彰（右）、蘇裕欽（左）開心合影。（劉曜彰提供）中央社記者龍柏安傳真 111年9月24日

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣游泳女將鄧羽彣，今天在亞洲公開水域游泳錦標賽女子10公里組，以2小時07分27秒奪得隊史首金；男子好手卓承齊則以0.3秒之差，生涯第3度在男子10公里組摘銀。

在烏茲別克舉行的2022亞洲公開水域游泳錦標賽，今天進行重頭戲男、女10公里組，由於當地水溫恰好超過20度，依規定選手不得穿著防寒衣下水，比賽中也有不少選手因失溫被迫緊急送醫。

鄧羽彣在首日的5公里名列第4，歷經一天休兵調整，今天重新出發，她硬抗低溫成功完賽，不僅拿下隊史在公開水域隊史的第1金，同時也是隊史首度有女子選手拿下獎牌，也揮別5公里未能奪牌的遺憾。

至於曾在2017、2019兩度在男子10公里組摘銀的卓承齊，今天最後5公里擺脫主集團單飛領游，800公尺兩名日本選手開始發動攻擊，不過最後400公尺只剩卓承齊與日本南出大伸對決，可惜卓承齊最後觸板慢了半拍，以0.3秒之差銀恨。

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這次亞洲公開水域游泳錦標賽，除鄧羽彣順利摘金，卓承齊更是拿下1銀、1銅，總計拿下1金、1銀、1銅，台灣公開水域代表隊教練劉曜彰強調：「這對明年亞運來說是記強心針，也讓我們看到亞運獎牌的希望。」

劉曜彰表示，明年杭州亞運比賽時間和這次亞錦賽相仿，當地氣溫也與烏茲別克差不多，「最重要的是亞運只比10公里組，這次奪牌也會讓選手更有信心去面對明年亞運」。（編輯：屈享平）1110924