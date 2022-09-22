亞錦賽公開水域泳賽 卓承齊5公里摘下銅牌

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（中央社記者龍柏安台北22日電）穿著不習慣的防寒衣，加上剛下水配速太急，台灣游泳好手卓承齊，在2022亞洲公開水域錦標賽以58分42秒20摘銅，也是他連續2屆在公開水域亞錦賽鍍銅。

2022亞洲公開水域錦標賽在烏茲別克撒馬爾罕登場，台灣共派出2男、2女參賽，首日5公里除卓承齊拿下銅牌外，女將鄧雨彣也以1小時3分13秒名列第4。

今年7月才卓承齊在匈牙利布達佩斯舉辦的公開水域世錦賽25公里，名列世界第9，寫下隊史最佳參賽成績，轉戰亞錦賽他首日出賽5公里，他表示：「原本想拼拼看金牌。」

卓承齊搞笑地說，下水前他心想比賽才短短5公里，「衝一衝就結束了。」因此一開始配速配得太快，而教練劉曜彰則直言，愛徒的表現應該還可以更好，「原本期望他能游進57分以內。」

由於當地氣溫偏低，水溫約在18至20度間，卓承齊雖穿著防寒衣下水，沒想到衣服太緊勒得他渾身不自在，「最後一圈約1500公尺，我肋骨被勒得很痛，速度也拉不上來。」

除此之外，卓承齊也透露，防寒衣浮力較好，原先以為專著防寒衣會更有優勢，「沒想到穿了之後，反而有些抓不到水。」

雖然5公里未能奪金，明天將休兵一天，後天再進行10公里賽事，卓承齊則表示，5公里他主要用來暖身與試探對手狀態，重頭戲是接下來的10公里賽事，他也希望能發揮自己應有水準，「只要游出水準，我想成績應該也不會太差。」（編輯：屈享平）1110922