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世界衝浪大賽台灣排33名 競技水準待提升

2022/9/25 12:20（9/25 12:31 更新）
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台灣代表隊參加2022年國際衝浪協會（International Surfing Association）舉行的世界衝浪大賽（World Surfing Games）總成績第33名。前排左起林宜臻、鍾昀蓉、邱晉豪、莊芸，後排左起韓宗軒、尤佳琦、領隊葉豐吉。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年9月25日
台灣代表隊參加2022年國際衝浪協會（International Surfing Association）舉行的世界衝浪大賽（World Surfing Games）總成績第33名。前排左起林宜臻、鍾昀蓉、邱晉豪、莊芸，後排左起韓宗軒、尤佳琦、領隊葉豐吉。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年9月25日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）在美國南加州舉行的2022年ISA世界衝浪大賽今天落幕，美國隊奪女子組冠軍、日本隊拿下男子組第一。台灣隊總排名第33，圈內人士期待提升競技水準。

國際衝浪協會（International Surfing Association）主辦的世界衝浪大賽（World Surfing Games）17日起在杭亭頓海灘（Huntington Beach）舉行，51個國家、247名選手經過一個星期的競技，男女團體冠軍在今天最後一天賽程出爐。

這場賽事是巴黎奧運資格賽之一，稱霸男子組的日本隊、女子組冠軍的美國隊在2024年的巴黎奧運衝浪比賽中各自拿下一個派人參賽的名額。隨著一系列資格賽進行，巴黎奧運衝浪賽最終有男女選手各24人會內競技。

台灣隊6名國手參賽，團隊總排名第33。個人成績方面，公開男子組尤佳琦排名73、韓宗軒73名、邱晉豪91名；公開女子組鍾昀蓉第65名、莊芸81名、林宜臻81名。

圈內人士向中央社記者表示，衝浪在台灣是熱門休閒活動，但發展競技的時間較晚，選手代表國家隊比賽資源有限，甚至一些開銷要自費，相較於其他國家投注人力物力，台灣衝浪的競技水準仍然有待各界支持。

中國隊為了備戰這次比賽，提前3個月到美國移地訓練，最終獲得團隊第20名。台灣隊賽前3天才到美國。

圈內人士分析，台灣地處亞熱帶水域溫暖，選手到其他國家比賽必須熟悉不同的賽場環境，若要在國際比賽取得好成績，最需要提前移地訓練，聘請國際教練提升戰力。

台灣隊隨隊人員表示，選手參賽一個多星期，感謝南加州的台灣僑胞熱情款待，包括橙縣華人獅子會會長洪陳峰、橙縣僑界急難救助協會會長陳景星提供後勤補給，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、橙縣華僑文教服務中心等政府駐外機構也都派人協助相關事宜。

台灣選手這次除了累積經驗與各國選手交流，在領隊葉豐吉的帶領下，拜訪南加州多處知名衝浪勝地，參訪衝浪店與削板師，深入瞭解美國當地的衝浪文化。（編輯：林憬屏）1110925

參加2022年ISA世界衝浪大賽的台灣代表隊國手利用空檔，參訪美國當地的衝浪勝地，深入體驗在地的衝浪文化。（台灣代表隊提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年9月25日
參加2022年ISA世界衝浪大賽的台灣代表隊國手利用空檔，參訪美國當地的衝浪勝地，深入體驗在地的衝浪文化。（台灣代表隊提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年9月25日
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