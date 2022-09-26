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年輕後衛曹薰襄、谷毛唯嘉 蔣淯安看好未來發展

2022/9/26 22:30（9/26 22:41 更新）
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台灣職籃T1聯盟2大年輕後衛曹薰襄、谷毛唯嘉26日在跨聯盟籃球邀請賽4強賽繳出不錯成績，台啤英熊主控蔣淯安（右）看好2人未來發展。（台啤英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月26日
台灣職籃T1聯盟2大年輕後衛曹薰襄、谷毛唯嘉26日在跨聯盟籃球邀請賽4強賽繳出不錯成績，台啤英熊主控蔣淯安（右）看好2人未來發展。（台啤英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月26日
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣職籃T1聯盟2大年輕後衛曹薰襄、谷毛唯嘉今天在跨聯盟籃球邀請賽4強賽繳出不錯成績，台啤英熊主控蔣淯安表示，2人都擁有很好的潛力，並看好未來發展。

跨聯盟籃球邀請賽在台北和平籃球館舉行，台啤英熊今天跨聯盟籃球邀請賽4強賽以89比87力退台南台鋼獵鷹，挺進冠軍戰，而谷毛唯嘉、曹薰襄今年參加T1聯盟選秀會，首輪分別獲得獵鷹、英熊青睞，谷毛唯嘉今天繳出17分、8籃板，而曹薰襄拿下20分、3助攻。

谷毛唯嘉表示，大學時就曾看蔣淯安打球，這次賽前有特別研究比賽影片，希望能在場上挑戰學長，他稱讚蔣淯安目前是台灣前3名的控衛，若想要擁有同樣的表現，自己就必須向學長學習。

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對於曹薰襄，谷毛唯嘉稱讚是名很成熟的球員，「不管身材或處理球的細膩都比同年齡選手來得好，一方面可能他待的團隊非常成熟，有一個很好的老大哥去學習，幫助他的表現更加穩定」。

蔣淯安指出，曹薰襄、谷毛唯嘉類型不太一樣，「谷毛的型跟我比較相似，比較矮小、速度較快，曹薰襄打起來比較老油條」，但他認為，兩人都擁有很好的潛力和未來性，後續就看如何與彼此的團隊配合。（編輯：謝雅竹）1110926

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