王柏融重返一軍 火腿出戰羅德扛先發4棒【更新】

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（更新）根據日本職棒官網速報，王柏融今天在火腿出戰羅德的比賽中，將扛先發第4棒。台灣轉播日本職棒的Eleven Sports也隨即宣布，原訂轉播西武、樂天的比賽，改為轉播王柏融出賽的火腿、羅德之戰。

（中央社記者黃巧雯台北28日電）旅日北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融今天在日職例行賽尾聲升上一軍，火腿隊傍晚將在主場札幌巨蛋迎戰千葉羅德海洋隊一役，有機會亮相。

王柏融7月下旬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後就從二軍出發，但在二軍期間也並非每場都獲得出賽機會，在日職例行賽即將告一段落之際，王柏融今天與火腿隊另名洋砲努涅斯（Renato Nunez）一同升上一軍。

火腿今天將在主場札幌巨蛋出戰羅德隊，王柏融前一次在一軍出賽已是7月23日，當時對手同樣是羅德隊，有機會在傍晚的比賽登場。

王柏融本季在一軍出賽14場，30個打數僅出現1支安打，吞下12次三振，打擊率0.033。二軍合計出賽50場，122打數共有40支安打，包括4發全壘打，打擊率3成28。（編輯：張芷瑄）1110928