差4個出局數 大谷翔平錯失無安打比賽

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日本球星大谷翔平29日在天使主場主宰投手丘，只差4個出局數就能締造生涯首場的無安打完封。（共同社）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）日本球星大谷翔平今天在天使主場主宰投手丘，讓對方安打數一路掛零到8局兩人出局，可惜最終被敲內野安打，只差4個出局數就能締造生涯首場的無安打完封。

洛杉磯天使4比2擊敗奧克蘭運動家，兩支隊伍同是戰績不佳、無緣季後賽，分區墊底的運動家吞下本季100敗，但大谷翔平的精彩投球讓這場球季尾聲的平凡比賽變得扣人心弦。

他賽後接受電視台訪問說，從第5局開始就意識到有機會挑戰無安打比賽，非常想要達成，但畢竟是4分領先的比賽，所以他更專注在不讓打者上壘。

按照賽程，今天是大谷翔平本季最後一次主場先發，球迷頻頻對他呼喊MVP（最有價值球員），大谷表示：「實在很想投出一場無安打比賽來回應球迷，很可惜沒辦法達成，但至少我們贏球了。」

大谷這場施展二刀流，擔任先發投手、打第3棒，繳出8局2安打0失分的高水準表現，本季第15勝入袋，賞給對手10次三振，打擊方面也有2支安打。

大谷一開賽四壞保送第1棒打者坎普（Tony Kemp）之後，面對23名打者站上打擊區，都沒讓對手踏上壘包。運動家隊計分板的安打欄一路掛零。

大谷翔平大秀曲球、滑球、指叉球、伸卡球、卡特球等5種變化球，直球的最快球速飆到98.3英里（約158公里），製造對手18次揮棒落空。

無安打比賽的氣氛蔓延全場，大谷翔平8局上以飛球、三振解決2名打者之後，歡呼聲越來越大，3萬多人共享見證歷史的興奮心情。

但運動家6棒菜鳥卡佩爾（Conner Capel）打出游擊方向的滾地球，粉碎了大谷與全場球迷的無安打之夢。這球打得並不強勁，但位置巧妙，游擊手蘇鐸（Livan Soto）手套碰到球之後沒能接住，滾到草皮上。紀錄組給予卡佩爾內野安打。

無安打破功之後，大谷接著又被下一棒賈西亞（Dermis Garcia）敲一壘安打，但他最終投完8局無失分退場，獲得全場觀眾起立鼓掌，不斷高喊MVP。

在挑戰無安打的壓力下，大谷全身大汗，退場時露出放鬆的笑容。他過去在日本職棒5年、旅美5年，從未締造過無安打比賽。（編輯：陳惠珍）1110930