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墾丁國際鐵人3項賽 「愛運動．動無礙」挑戰完賽

2022/9/30 17:10
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）2022 QUBIC IRONMAN 70.3墾丁國際鐵人3項賽暨小鐵人賽，週末開戰，逾1300位好手參加，而台灣師範大學特殊教育學校教授姜義村帶領的「愛運動．動無礙」團隊，將挑戰113公里完賽。

台灣鐵人公司發布新聞稿指出，今年賽事在墾丁小灣開賽，因應種樹百里工程整修，自行車路線調整為往鵝鑾鼻至港仔一圈90公里的路線；跑步路段將調整為往社頂公園，經籠仔埔草原到風吹砂來回2圈，賽道爬升增加、挑戰更高，讓許多選手直呼「應該是台灣史上難度最高的 113KM賽」。

賽事眾星雲集，包含菁英好手「鐵人夢想家」吳承泰、甫從挪威完成號稱地球難度最高的極限鐵人賽事「Norseman」歸國的范永奕、以及「最強警花」謝伯韶、「馬拉松女子百傑」洪筱婷等好手前來應戰。

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此外，推動友善運動環境的台灣師範大學特殊教育學校教授姜義村帶隊，與小兒科醫師黃瑽寧、聽奧羽球金牌范榮玉、視障選手洪國展、視障鐵人好手古奇哲、身障游泳好手林育夙等人組成「愛運動．動無礙」團隊，將以接力組或個人組形式，挑戰完賽，宣揚所有人都不受身份和肢體限制、能盡情享有運動權利的理念。

台灣鐵人公司表示，在追求自我實現之餘，更遠大的目標就是爭取「2023 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽資格。（編輯：孫承武）1110930

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