悍將延長賽第12局攻勢串聯搶勝 獅隊吞5連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職統一獅隊今天與富邦悍將隊交手，兩隊9局打完1比1僵持不下，悍將延長賽12局上靠著單局3安、獅隊守備失誤，一口氣攻下3分，以4比1拿下勝利，獅隊吞下5連敗。

中華職棒統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰富邦悍將隊，比賽形成投手戰，兩隊前5局都沒有拿下分數，獅隊6局下靠著陳傑憲安打、短打推進、羅薩適時安打先馳得點。

悍將7局上王正棠安打開啟攻勢，1人出局後范國宸安打推進，高國麟二壘打送回球隊追平分，兩隊9局打完1比1僵持不下。

延長賽第12局上，悍將2人出局後靠著張進德安打、代跑于森旭盜上二壘，林澤彬適時安打送回球隊超前分、再盜上二壘，王勝偉補上二壘打、送回球隊第3分，靠著失誤跑回球隊第4分；獅隊12局下沒能追分、吞下近期5連敗。

獅隊先發投手柯瑞今天表現不差，總計用81球投6.1局，被敲出5支安打，投出3次三振、1次保送，失掉1分責失分、無關勝敗，投球局數已經是中職生涯單場新高。

悍將先發投手范米特今天總計用83球投6.1局，被敲出5支安打，投出2次三振、1次保送，失掉1分責失分，也是優質先發無關勝敗；悍將賴智垣後援1局無失分、拿下個人本季第2勝。（編輯：謝雅竹）1110930