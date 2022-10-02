北科附工王念好U18看世界添自信 黑豹旗喊話8強

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）北科附工U18世界盃棒球賽國手王念好今天出席黑豹旗記者會，他說，到國外看世界學經驗，最後悔對韓國比賽守備瑕疵，雖然沒能達成目標，但遇美日強隊不覺得輸人一截，更有自信。

北科附工內野手王念好從高一就展現不錯的長打實力，U18世界盃棒球賽代表隊打擊教練王傳家就曾提到，王念好打擊力量很好、反方向攻擊能力佳，擊球準確度很好，王念好在U18世界盃集訓期間也有開轟。

王念好此次U18世界盃棒球賽總計17打數敲出5支安打，包括1支二壘打、1支三壘打，有1分打點，打擊率2成94，他自評此次比賽沒有發揮得很好，個人目標每場1支安打、團隊目標奪冠都沒有達成，但學到很多經驗。

談起這次比賽最難忘的回憶，王念好表示，最後悔與韓國隊的比賽，延長賽守備上處理有瑕疵，最後球隊輸球，輸球後很自責也很難過，但只能盡快調適，事情發生了，就快點調整回來。

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此屆U18世界盃台灣複賽擊敗美國，冠軍戰再與美國交手吞敗、拿下亞軍，但王念好表示，以前遇到美國、日本等強隊，還沒打就會覺得對方很強，但實際交手後發現，大家都是高中生，不需要有太多畏懼，也更增加自信。

王念好今年升上高三，職棒是畢業後的目標，高中最後一年希望各方面都加強，也希望可以帶領球隊在黑豹旗比賽一步一步來，目前先打入8強。（編輯：管中維）1111002