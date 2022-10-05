單局灌6分奠勝基 兄弟擊退統一獅

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）中華職棒中信兄弟今天靠著2局上攻下6分大局奠定勝基，加上洋投德保拉6局僅失1分，幫助球隊以9比1擊敗統一獅，與排名第2的樂天桃猿勝差拉開至1場。

中信兄弟9月拉出一波9連勝，儘管連勝之路在同月底喊卡，但近期再打出3連勝，昨天擠下桃猿隊、登上下半季龍頭，今天與統一獅隊繼續在花蓮棒球場交手。

獅隊今天派出投手姚杰宏先發，姚杰宏2局上控球出現亂流，連續2個保送後，兄弟隊岳政華揮出帶有2分打點的三壘安打，江坤宇隨後獲得觸身球保送，而許基宏再補上一支二壘安打，追加2分。

獅隊改派王鏡銘登板，仍未能阻止失分擴大，兄弟隊靠著觸身球和2支安打，將比分擴大至6比0。3局下獅隊在一、二壘有人情況下，靠著洋砲羅薩（Rainel Rosario）安打、追回1分。

兄弟隊5局上攻勢再起，3支安打和高飛犧牲打，搶下2分，以8比1大幅領先；9局上洋砲福來喜（Francisco Pena）安打、追加1分，兄弟隊最終就以9比1大勝，4連勝入袋。

兄弟隊洋投德保拉（Jose De Paula）投6局被敲8安，但僅掉1分，另有1次保送、5次三振，靠著打線串連，勇奪本季第11勝。獅隊姚杰宏僅投1.1局就退場，失5分有4分責失分，吞下本季首敗。

兄弟隊陳文杰昨天獲選單場MVP，今天手感持續發燙，連2場單場3安打猛打賞，賽後再度獲得單場MVP肯定。

統一獅輸球後，全年戰績落後排名第3的味全龍隊6場勝差，在爭奪季後賽門票之路更添難度。（編輯：張芷瑄）1111005