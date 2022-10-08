費城人9上海灌6分 逆轉紅雀搶下外卡首戰勝利[影]

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影片來源：MLB

（中央社聖路易7日綜合外電報導）MLB費城人今天在前8局1分未得的情況下，於9上吃下6分的大局逆轉，最終以6比3擊敗紅雀，在國聯外卡戰以1比0領先。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟（NL）外卡戰，聖路易紅雀與費城費城人的系列賽，3戰都在紅雀主場進行。

今天系列賽首戰，兩隊前6局打完以0比0僵持，紅雀7局下半靠葉培茲（Juan Yepez）的兩分砲先馳得點 。

8局打完落後兩分的費城人在9上大舉反撲，靠著兩個保送、1次觸身球、1次對方的野手選擇，以及3支安打、1支犧牲打，吃下6分大局，反倒以6比2超前。

紅雀雖在9下靠高曼（Nolan Gorman）的安打追回1分，但最終仍讓費城人以3分之差贏球，並在3戰2勝制的系列賽拿下關鍵的第1戰勝利。

紅雀先發投手昆塔納（Jose Quintana）此役投5.1局，有3次三振、1個保送，被打2支安打無失分。費城人今年拿下12勝、7敗、防禦率2.82的惠勒（Zack Wheeler）則是投6.1局，有4次三振、1個保送，被打兩支安打無失分。這兩人退場時，球隊0比0僵持，因此都與勝敗無關。

勝投最後由費城人後援1局送出兩次三振無失分的羅伯森（David Robertson）獲得；敗投則由紅雀投1局丟掉4分自責分的海斯利（Ryan Helsley）承擔。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111008

影片來源：MLB