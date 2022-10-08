卡斯蒂約好投拉利2分砲轟藍鳥 水手外卡戰旗開得勝[影]

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影片來源：MLB

（中央社多倫多7日綜合外電報導）MLB水手今天靠卡斯蒂約7.1局無失分好投，以及拉利在首局轟出兩分砲的聯手帶領下，以4比0擊敗藍鳥，在美聯外卡戰以1比0領先，並拿下他們2001年以來首場季後賽的勝利。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟（AL）外卡戰，多倫多藍鳥與西雅圖水手的系列賽，3戰都在藍鳥主場進行。

水手今天在1局上半就發動攻勢，開路先鋒羅德里格斯（Julio Rodríguez）挨了觸身球上壘後，靠隊友推進上到二壘，再藉斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）的二壘安打先馳得點；下一棒的拉利（Cal Raleigh）再敲出兩分砲，助水手3比0領先。

5上1出局後，羅德里格斯挨觸身球上壘，接著靠佛蘭斯（Ty France）沿著線邊深遠的安打站上三壘得分大門口，並在斯瓦瑞茲擊出滾地球之際，趁機回到本壘得分，讓水手將領先擴大到4比0。

藍鳥打線今天遭到壓制，水手先發投手卡斯蒂約（Luis Castillo）投7.1局，送出5次三振且沒有保送，被擊出6支安打無失分；後援的穆尼奧斯（Andrés Muñoz）接手投完剩下1.2局，有2次三振沒有保送，被敲出1支安打無失分，兩人聯手完封藍鳥，幫助球隊以4分之差獲勝。卡斯蒂約今天的好表現，讓他成為水手隊史首位在季後賽投超過7局，但1分未失的投手。

兩隊今天同樣打出7支安打，得分效率卻大不相同，差別在於安打的串連，以及拉利從藍鳥先發投手馬諾亞（Alek Manoah）手中揮出了一支兩分打點全壘打。

馬諾亞此役投5.2局，有4次三振、1個保送，被打1支兩分砲在內的4支安打，丟掉4分全是自責分，最後承擔敗投，勝投則由卡斯蒂約拿下。

水手今天贏球，在3戰2勝制的外卡戰以1比0領先；兩隊明天在系列賽第2戰都將派出王牌投手先發，水手推出2021年美聯防禦率、三振雙冠王及賽揚獎得主芮伊（Robbie Ray），挑戰今年拿下12勝、投出205次三振的高斯曼（Kevin Gausman）。 （譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111008