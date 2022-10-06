賈吉第62轟紀錄球飆天價 市場喊價近6300萬元

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（中央社紐約5日綜合外電報導）MLB洋基重砲賈吉昨天揮出本季第62支全壘打刷新紀錄，這顆球被坐在左外野最前排的一名幸運球迷撿走，目前已有人喊出200萬美元（約新台幣6296萬元）天價，他還沒決定是否要賣。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基強打賈吉（Aaron Judge）昨天作客德州遊騎兵時，在首局揮出本季第62轟，刷新美國聯盟（AL）單季最多全壘打紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，撿到球的是達拉斯市居民尤曼斯（Cory Youmans），他是德州遊騎兵的粉絲。他在撿到球後隨即被警衛人員護送離開。他表示，他還沒決定是否要留下這顆球。

美聯社報導，加州塔斯汀（Tustin）運動紀念品拍賣公司Memory Lane Inc.總裁柯恩（JP Cohen）今天表示，他已傳了簡訊和電子郵件，向尤曼斯開價200萬美元，希望能買下這顆球，但對方尚未回覆。

柯恩接受美聯社電話訪問時表示：「我認為這個開價遠高於市價，就看他願不願意割愛。」

柯恩先前就承諾要以200萬美元買下賈吉的第62支全壘打紀錄球。他表示，他的公司和洋基隊關係很好，願意把球借給球隊展出。他並說，洋基隊經常在洋基球場展出他公司擁有的物品。

大聯盟迄今最貴的全壘打紀錄球價值300萬美元（約新台幣9445萬元），是紅雀隊退役球星麥奎爾（Mark McGwire）1998年締造單季70轟紀錄時寫下。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111006