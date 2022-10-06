更多編輯台推薦新聞：
京都「橘色惡魔」橘高校吹奏部來台 事前參加講座惡補台灣歷史
文化

京都「橘色惡魔」橘高校吹奏部來台 事前參加講座惡補台灣歷史

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼
國際

動畫瑞克和莫蒂藏玄機 閃現香港反送中運動密碼

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

柯蕭生涯三振超越賽揚 道奇111勝國聯百餘年之最

2022/10/6 10:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）洛杉磯道奇隊主力投手柯蕭今天對科羅拉多洛磯送出9K，率隊6比1贏球。道奇本季111勝為國聯1906年來單季最多，柯蕭生涯投出的三振也超越傳奇名投賽揚。

美聯社報導，崔．特納（Trea Turner）今天5局下轟出3分砲打破兩隊1比1僵局，讓國家聯盟龍頭道奇本季例行賽戰績111勝51敗做收，是1906年芝加哥小熊隊116勝36敗後，國聯單季最耀眼成績。

柯蕭（Clayton Kershaw）主投5局僅被打1發全壘打失掉1分，送出9次三振與1次保送摘勝，本季12勝3敗。道奇5名投手全場只讓洛磯敲2安。

賽後柯蕭生涯三振次數達2807次，正式超越賽揚（Cy Young）的2803次躍居史上第24名；美國職棒大聯盟MLB生涯投出最多三振者是另一傳奇名投萊恩（Nolan Ryan）的5714次。

道奇隊將於11日展開的國聯分區季後賽系列，對上紐約大都會或聖地牙哥教士。

洛磯隊是本季第4度遭對手壓制到全場僅2安，本季68勝94敗，追平自己2015年以來單季敗場紀錄。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111006

柯蕭
大谷翔平不投球 MLB明星賽看不到二刀流 MLB明星賽洛杉磯舉行 道奇王牌左投柯蕭將先發
道奇隊
台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族