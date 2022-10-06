柯蕭生涯三振超越賽揚 道奇111勝國聯百餘年之最

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）洛杉磯道奇隊主力投手柯蕭今天對科羅拉多洛磯送出9K，率隊6比1贏球。道奇本季111勝為國聯1906年來單季最多，柯蕭生涯投出的三振也超越傳奇名投賽揚。

美聯社報導，崔．特納（Trea Turner）今天5局下轟出3分砲打破兩隊1比1僵局，讓國家聯盟龍頭道奇本季例行賽戰績111勝51敗做收，是1906年芝加哥小熊隊116勝36敗後，國聯單季最耀眼成績。

柯蕭（Clayton Kershaw）主投5局僅被打1發全壘打失掉1分，送出9次三振與1次保送摘勝，本季12勝3敗。道奇5名投手全場只讓洛磯敲2安。

賽後柯蕭生涯三振次數達2807次，正式超越賽揚（Cy Young）的2803次躍居史上第24名；美國職棒大聯盟MLB生涯投出最多三振者是另一傳奇名投萊恩（Nolan Ryan）的5714次。

道奇隊將於11日展開的國聯分區季後賽系列，對上紐約大都會或聖地牙哥教士。

洛磯隊是本季第4度遭對手壓制到全場僅2安，本季68勝94敗，追平自己2015年以來單季敗場紀錄。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111006