世界盃土耳其挑戰賽 唐嘉鴻地板摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）在土耳其舉行的世界盃挑戰賽麥新（Mersin）站決賽今天登場，「亞洲貓王」唐嘉鴻晚間在地板項目繳出14.250分，摘下銅牌，而林冠儀以13.900分名列第4。

為備戰10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽，台灣體操代表隊9月下旬起展開國際賽旅程，歷經前2站法國巴黎、匈牙利站賽事後，第3站轉戰土耳其。

唐嘉鴻曾在世界盃巴黎挑戰賽勇奪地板項目銀牌，這次在土耳其挑戰賽地板項目資格賽以14.400分、排名第2晉級決賽，另一名台灣好手林冠儀則以13.800分，排名第6，同樣躋身決賽行列。

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唐嘉鴻、林冠儀今天在地板決賽上陣，唐嘉鴻獲得14.250分，摘下銅牌，而林冠儀13.900分，以第4名作收。哈薩克選手帕坦寧（Dmitriy Patanin）以14.550分奪金，而地主土耳其好手阿西爾（Adem Asil）以14.300分，收下銀牌。

接下來還有台灣好手將在決賽上陣，鞍馬好手蕭佑然過去2站賽事都站上頒獎台，這次再度闖進決賽，而葉政、曾為聖則挺進跳馬決賽；林冠儀稍作休息後，也將在吊環決賽登場，爭取奪牌機會。（編輯：管中維）1111009