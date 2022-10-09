世界盃土耳其挑戰賽 蕭佑然摘鞍馬國際賽首金連3站奪牌

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）在土耳其舉行的世界盃挑戰賽決賽今晚有捷報，「亞洲貓王」唐嘉鴻在地板項目奪銅後，鞍馬好手蕭佑然以15.050分，獲生涯國際賽首面鞍馬金牌，且連3站都登上頒獎台。

世界體操錦標賽10月底將在英國利物浦登場，鞍馬好手蕭佑然這次隨著台灣體操代表隊出征在歐洲3站世界盃挑戰賽累積經驗，第1站巴黎站拿下銅牌，第2站匈牙利收下銀牌，第3站轉戰土耳其麥新（Mersin）站。

蕭佑然今晚在世界盃土耳其挑戰賽上陣，挑戰升級獎牌成色，難度分6.100分，執行分則達到8.950分的高水準，2項都是全場最高，以15.050分奪得金牌，這也是他生涯首面國際賽鞍馬金牌。

「亞洲貓王」唐嘉鴻稍早在地板項目決賽獲得14.250分鍍銅，體操好手林冠儀以13.900分、名列第4，林冠儀接下來還將在吊環決賽亮相。（編輯：戴光育）1111009

世界盃土耳其挑戰賽 唐嘉鴻地板摘銅

（中央社記者黃巧雯台北9日電）在土耳其舉行的世界盃挑戰賽麥新（Mersin）站決賽今天登場，「亞洲貓王」唐嘉鴻晚間在地板項目繳出14.250分，摘下銅牌，而林冠儀以13.900分名列第4。



為備戰10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽，台灣體操代表隊9月下旬起展開國際賽旅程，歷經前2站法國巴黎、匈牙利站賽事後，第3站轉戰土耳其。



唐嘉鴻曾在世界盃巴黎挑戰賽勇奪地板項目銀牌，這次在土耳其挑戰賽地板項目資格賽以14.400分、排名第2晉級決賽，另一名台灣好手林冠儀則以13.800分，排名第6，同樣躋身決賽行列。



唐嘉鴻、林冠儀今天在地板決賽上陣，唐嘉鴻獲得14.250分，摘下銅牌，而林冠儀13.900分，以第4名作收。哈薩克選手帕坦寧（Dmitriy Patanin）以14.550分奪金，而地主土耳其好手阿西爾（Adem Asil）以14.300分，收下銀牌。



接下來還有台灣好手將在決賽上陣，鞍馬好手蕭佑然過去2站賽事都站上頒獎台，這次再度闖進決賽，而葉政、曾為聖則挺進跳馬決賽；林冠儀稍作休息後，也將在吊環決賽登場，爭取奪牌機會。（編輯：管中維）1111009