世界盃匈牙利挑戰賽 蕭佑然鞍馬摘銀

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（中央社記者龍柏安台北2日電）雖然腳跟撕裂傷還未完全恢復，東京奧運國手、鞍馬好手蕭佑然，今天在匈牙利舉行的世界盃挑戰賽桑波特哈站鞍馬決賽，以14.566分拿下銀牌，這也是他連續兩站拿下獎牌。

蕭佑然上一站才在世界盃挑戰賽巴黎站拿下鞍馬銅牌，本週轉戰匈牙利的桑波特哈站（Szombathely）再添銀牌，台灣體操代表隊總教練林育信說：「目前看起來，蕭佑然還是最穩定的選手。」

林育信透露，蕭佑然在去年東京奧運結束後，在地板強化難度訓練新動作時，腳跟不慎受傷撕裂，目前仍在恢復階段，因此這幾場比賽只求穩定，難度沒有加上去，「他今天鞍馬前面做得非常好，只是下馬時沒有加上轉體，分數才差了一點點。」

蕭佑然在鞍馬決賽難度分雖只有5.8分，不過執行分達到8.766分的高水準，只輸給亞洲體操錦標賽鞍馬銀牌得主、哈薩克好手庫班諾夫（Nariman Kurbanov）。

林育信表示，比較可惜的是，蕭佑然目前在鞍馬的穩定度雖高，這次出來旨在參加3場世界盃挑戰賽磨練，並未隨隊參加10月底在英國曼徹斯特的世界體操錦標賽，不過他強調：「只要他把傷養好，明年絕對用得到他。」

這次世界盃挑戰賽桑波特哈站，台灣選手在6個單項都有晉級決賽，今天僅先進行地板、鞍馬與吊環，明天則還有單槓、雙槓、跳馬。（編輯：施施）1111002