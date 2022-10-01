王齊麟養傷預計休養8週 麟洋配暫時拆夥

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（中央社記者龍柏安台北1日電）奧運羽球男雙金牌得主「麟洋配」的王齊麟與李洋，將暫時拆夥，主因是王齊麟因足底筋膜炎預計至少休養8週，接下來李洋將與學弟盧震合拍，征戰10月中開打的丹麥羽球公開賽。

王齊麟與李洋今天出席在台北體育館舉行的牧德盃企業羽球排名賽，兩人擔任開幕嘉賓，李洋也小試身手，與球迷一塊打球同樂，而王齊麟因腳傷不適，只能坐在場邊當啦啦隊，並不時與球迷合照、簽名。

事實上，王齊麟的腳從5月就已有狀況，不過當時他自認問題不大，他苦笑說：「上了球場誰會覺得不行，就是拖得太久，才變成這麼嚴重。」

丹麥羽球公開賽預計10月18日開打，接下來還包括法國與德國，李洋表示，目前預計王齊麟約在11月中可以歸隊，對於要和學弟搭配，他並不排斥，他說：「和不同的人搭配，也會有些新的刺激。」

李洋透露，目前和盧震還沒有太多搭配機會，不過兩人打法都屬前排，在速度和輪轉上雖比過去更快，不過後排攻擊相對劣勢，他也和學弟開玩笑說：「誰先搶到前排就是誰的，另一個就去後排。」

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今天邁入第7屆的牧德盃企業羽球排名賽，去年因疫情因素停辦一年，今年重新復辦，共有60家企業隊共襄盛舉，主辦單位統計，光是參與的企業市值就達新台幣18.5兆，堪稱是最「金貴」的羽球賽。

除此之外，牧德也長期贊助羽球選手，包括李洋、王齊麟與王子維等，都是牧德贊助的選手，李洋也說：「牧德推廣羽球不遺餘力，做為一個企業舉辦比賽，要耗費很多的人力與經費，我相信他們也期盼能做到拋磚引玉的效果，吸引更多企業加入。」（編輯：陳政偉）1111001