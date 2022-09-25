世界體操挑戰賽 蕭佑然鞍馬摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）FIG世界體操挑戰賽巴黎站，繼台灣體操好手唐嘉鴻在地板項目勇奪銀牌後，蕭佑然今天在鞍馬決賽繳出14.350分，再添一面銅牌。

台灣體操代表隊9月起展開國際賽之旅，為10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽暖身，首場賽事就是在法國舉行的國際體操總會（FIG）世界體操挑戰賽巴黎站。

唐嘉鴻這次在擅長的單槓項目，因還在熟悉器材、影響發揮，但在地板項目有斬獲，今天在地板決賽繳出14.200分，搶下銀牌。

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由於「鞍馬王子」李智凱9月剛升格為人父，因此這次並未參賽，但同為東京奧運國手的蕭佑然繳出佳績，今天在鞍馬決賽難度分5.900分，執行分獲得8.450分，總分14.350分，獲得銅牌；愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）、哈薩克選手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）各以總分15.100分、14.450分，分別奪得鞍馬金牌、銀牌。

另外，台灣體操好手林冠儀今年6月參加亞洲體操錦標賽吊環鍍銅，這次在世界體操挑戰賽巴黎站吊環決賽，獲得14.450分，以0.15分之差與銅牌擦身而過，名列第4名。（編輯：唐聲揚）1110925