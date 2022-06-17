體操亞錦賽台灣男子成隊鍍銅 世錦賽門票到手

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（中央社記者龍柏安台北17日電）最後收尾的單槓發生失誤，讓台灣男子體操代表隊未能開創隊史新猷，不過仍以總分249.211分在亞洲體操錦標賽男子成隊鍍銅，並取得年底在英國利物浦的世錦賽門票。

2022亞洲體操錦標賽今天在卡達杜哈進行男子成隊（男子團體賽）與全能決賽，台灣代表隊在成隊名列第3，次於中國、日本，追平上屆隊史最佳成績，而男子全能好手唐嘉鴻則以總分83.600名列第4，與獎牌擦身而過。

去年東京奧運台灣靠著「鞍馬王子」李智凱在鞍馬摘下隊史首面銀牌，「世界貓王」唐嘉鴻全能也排名第7，雙雙寫下新猷，今年體操亞錦賽也是奧運結束後兩人的首場國際賽。

由於今年亞錦賽表現攸關年底世錦賽成隊參賽資格，僅在洲際錦標賽排名前5的國家，才能取得世錦賽成隊入場券。

台灣體操代表隊總教練林育信賽後有些惋惜地說，今天最後一項單槓登場前，台灣隊總分還領先日本，可惜隊員發生失誤，最後為求穩，也和唐嘉鴻的教練翁士航溝通，讓唐嘉鴻把最拿手的單槓難度降低，才如願保銅達成任務。

林育信並點名去年東京奧運國手洪源禧進步神速：「這次他在雙槓拿下14.5分的高分，真的很不得了。」

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成隊與個人全能賽結束後，接下來將進行個人單項決賽，台灣在6個單項全部都有晉級決賽，翁士航則透露，其中光是唐嘉鴻就取得地板、鞍馬、吊環與單槓4項決賽門票。

林育信透露成隊階段性任務結束後，接下來個人賽將讓選手「解除封印」，包括李智凱與唐嘉鴻，都會拿出升級後的全新套路應戰，翁士航也賣起關子，表示愛徒在單槓的新動作難度將大幅升級，也是首度公開亮相，盼能吸引所有人的眼球。（編輯：唐聲揚）1110617