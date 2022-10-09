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陳子豪滿貫砲 兄弟領先桃猿勝差拉開至2場

2022/10/9 21:12（10/9 21:31 更新）
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中華職棒中信兄弟隊9日與樂天桃猿隊交手，兄弟陳子豪（圖）2安4打點、敲出滿貫砲，率隊以13比4拿下勝利，將下半季領先勝場差距拉大到2場。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月9日
中華職棒中信兄弟隊9日與樂天桃猿隊交手，兄弟陳子豪（圖）2安4打點、敲出滿貫砲，率隊以13比4拿下勝利，將下半季領先勝場差距拉大到2場。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月9日
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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中華職棒中信兄弟隊今天與樂天桃猿隊交手，兄弟投手奧特羅6局無責失分優質先發，陳子豪2安4打點、敲出滿貫砲，率隊以13比4拿下勝利，將下半季領先勝場差距拉大到2場。

中華職棒下半季爭冠關鍵期，今天戰績排名前兩名的中信兄弟與樂天桃猿隊在樂天桃園棒球場交手，兩隊賽前勝場差為1場；兄弟隊2局上靠著林書逸、岳東華接連安打攻佔得點圈，2人出局後暴投、黃韋盛適時安打，一棒2分幫助球隊取得領先。

桃猿隊3局下靠著陳晨威內野安打、林立安打推進，再靠著兄弟隊外野手失誤跑回1分；兄弟4局上陳文杰、林書逸接連二壘打送回第3分，再靠著岳東華安打、滾地球跑回第4分。

兄弟5局上岳政華安打開啟攻勢，江坤宇安打推進，王威晨觸擊跑出內野安打攻佔滿壘，陳子豪開轟、滿貫砲幫助球隊拉開領先差距，這發全壘打為陳子豪個人本季第8轟、生涯第4發滿貫砲。

兄弟7局上再起攻勢，江坤宇選到保送，王威晨、陳子豪接連安打，加上桃猿隊失誤跑回第9分，陳文杰滾地球送回第10分，詹子賢2分砲，再靠著岳東華、福來喜、黃韋盛接連安打多添1分。

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桃猿隊4到6局沒能拿下分數，7局下陳晨威、林立接連安打，林智平獲得觸身球保送攻佔滿壘，滿壘時廖健富選到四壞保送擠回1分，再靠著朱育賢高飛犧牲打送回第3分，9局下再靠著滿壘時選到保送多拿1分，攻勢沒有延續、吞下敗仗。

兄弟野手陳子豪今天單場5打數敲出2支安打包括1轟，貢獻4分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）；兄弟先發投手奧特羅投6局被敲6支安打，投出5次三振、1次保送，失掉1分非責失分，拿下個人本季第2勝。（編輯：管中維）1111009

陳子豪
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岳東華
吳哲源7局無失分個人本季10連勝 兄弟擊敗龍隊 岳東華2支長打1打點 率兄弟擊敗味全[影]
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