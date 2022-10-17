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U23世界盃18日對委內瑞拉 火球男李晨薰先發

2022/10/17 23:19（10/17 23:31 更新）
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U23世界盃棒球賽台灣隊預賽4連勝確定晉級複賽，18日與委內瑞拉交手，將派出陣中另外一名火球男李晨薰（左2）先發，看著林振瑋對日本先發飆速，李晨薰也有受到刺激，希望可以投出身價。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽台灣隊預賽4連勝確定晉級複賽，18日與委內瑞拉交手，將派出陣中另外一名火球男李晨薰（左2）先發，看著林振瑋對日本先發飆速，李晨薰也有受到刺激，希望可以投出身價。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
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（中央社記者謝靜雯台中17日電）U23世界盃棒球賽台灣隊預賽4連勝確定晉級複賽，明天與委內瑞拉交手，將派出陣中另外一名火球男李晨薰先發，看著林振瑋對日本先發飆速，李晨薰也有受到刺激，希望可以投出身價。

U23世界盃棒球賽台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國、日本、南非，提前確定晉級超級循環賽複賽，明天最後一戰與委內瑞拉交手，將派出陣中最快球速可達154公里的投手李晨薰先發。

總教練謝承勳表示，李晨薰進到代表隊後調整不錯，直球速度好水準，但因為他的手動過刀，所以要觀察投完1、2局後球速有沒有很明顯的下滑，集訓期間熱身賽最多投2局，明天也會準備雙先發投手，有狀況隨時接替。

李晨薰表示，手動刀過後最長投球局數也有到5局，身體沒有任何問題，看到林振瑋對日本隊飆速159公里，也有被刺激到，「蠻佩服他的，在這麼大的壓力下還可以投得這麼好。」

李晨薰表示，明天比賽最重要的還是先搶好球數，多投一些引誘球，速度會要求，但控球更重要，如果控球可以做好、會慢慢增加力道。

李晨薰上一次在台灣打國際賽已經是國中了，他表示U23世界盃層級又不一樣，國中時沒有這麼多觀眾，此次比賽觀眾多，上場前會把心情調適好。（編輯：陳正健）1111017

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