率皇馬歐冠、西甲奪冠 本澤馬獲金球獎肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎17日綜合外電報導）金球獎頒獎典禮今天在巴黎舉行，率領皇馬取得非凡成就的本澤馬也一舉拿下金球獎。

本澤馬（Karim Benzema）是繼1998年的席丹（Zinedine Zidane）後，首位拿下金球獎（Ballon d'Or）的法國球員。本澤馬上季帶領皇家馬德里（Real Madrid）贏得歐洲冠軍聯賽（Champions League）、西班牙甲級足球聯賽（La Liga）冠軍，在46場出賽中，為球隊攻進44球。

其中15個進球是在歐冠，包括在淘汰賽對巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain ）、切爾西（Chelsea）上演的帽子戲法，以及對曼城（Manchester City）攻進的另外3球。

34歲的本澤馬也帶領法國贏得歐洲足球總會「國家聯賽」（UEFA Nations League）冠軍，並拿下今年的金球獎，去年得主、阿根廷名將梅西（Lionel Messi）今年未獲提名。

本澤馬說：「金球獎或許是頒給個人，但它是個團體獎，是屬於許多人的金球獎。」

他補充道：「贏得獎座在我心中的順位永遠排在很後面。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111018