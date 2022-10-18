曾宸佐要回消失勝利打點 U23世界盃敲再見安

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（中央社記者謝靜雯台中18日電）U23世界盃棒球賽台灣隊預賽最後一戰與委內瑞拉交手，曾宸佐7局上勝利打點飛走，延長賽第8局再打回來，單場3安2打點，8局敲出再見安打率隊以4比3拿下預賽5連勝。

U23世界盃棒球賽台灣隊預賽最後一天在洲際棒球場迎戰委內瑞拉，兩隊攻勢往來，3局打完委內瑞拉2比1領先，台灣隊6局下靠著顏國晉內野安打、短打推進、楊竣翔適時安打幫助球隊扳平比數，曾宸佐補上安打幫助球隊超前比分。

委內瑞拉齊里諾斯（Jesus Chirinos）7局再從後援投手郭定泓手中開轟，單場雙響砲、讓戰局再度回到平手；兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽8局下，台灣隊靠著曾宸佐再見安打拿下勝利。

曾宸佐表示，很享受也很開心有這樣的表現機會，最後一個打席想著碰到球就好，抓到滑球打出去，想要往外野打、很幸運形成安打。

曾宸佐表示，此次賽會前半段表現不算好，比賽在台灣舉行，觀眾多關注也大，希望用開心的方式享受、放開表現。

7局看到委內瑞拉打者開轟時，曾宸佐笑說：「我心想，我的勝利打點沒了。謝謝隊友讓我有機會8局下打再見安打，很久沒有穿著國家隊球衣打再見安打，特別開心，要把這個勝利和喜悅獻給家人和台灣球迷。」（編輯：林治平）1111018