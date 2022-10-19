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兄弟勝龍下半季封王M1 拚20日主場拋彩帶

2022/10/19 22:42（10/19 23:16 更新）
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中華職棒中信兄弟隊投手鄭凱文19日先發主投6局無失分、好投壓制，搭配隊友打擊發揮，終場以8比3拿勝，兄弟下半季封王魔術數字降至1（M1），20日將力拚主場封王。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真　111年10月19日
中華職棒中信兄弟隊投手鄭凱文19日先發主投6局無失分、好投壓制，搭配隊友打擊發揮，終場以8比3拿勝，兄弟下半季封王魔術數字降至1（M1），20日將力拚主場封王。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真　111年10月19日
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職棒中信兄弟隊全力搶勝，今天鄭凱文6局無失分、好投壓制，兄弟團隊敲12支安打攻勢串聯，以8比3擊敗味全龍隊，下半季封王魔術數字降至1（M1），明天力拚主場封王。

中華職棒中信兄弟隊昨天沒有比賽，但樂天桃猿隊輸給富邦悍將隊，讓兄弟隊重新點亮下半季封王魔術數字3（M3）。

兄弟今天作客斗六棒球場與味全龍隊交手，兄弟派出本土投手鄭凱文先發，鄭凱文前2局雖然都有被敲出長打，但力守不失分，今天總計用74球投6局，被敲出5支安打，投出2次三振、無失分，好投壓制拿下個人本季第8勝。

兄弟今天1局有攻勢，岳政華率先敲出二壘打，靠著失誤、王威晨敲出滾地球送回球隊第1分，3局潘志芳敲出安打，江坤宇二壘打送回球隊第2分，6局再靠著跑滿壘時江坤宇適時安打替球隊多添1分保險分。

兄弟7局1人出局後陳子豪敲出三壘打、陳文杰補上安打添分，9局王威晨率先敲出二壘打、暴投上到三壘，陳子豪獲得觸身球保送，先靠高飛犧牲打跑回1分，再靠保送、宋晟睿安打添分，詹子賢代打敲安，一棒2分幫助球隊拉開領先差距。

龍隊前8局沒有拿下分數，9局追回3分，團隊安打數與兄弟相同為12支，但得分效率不佳、吞下敗仗。

兄弟擊敗龍隊，另一場比賽樂天桃猿不敵統一獅隊，兄弟下半季封王魔術數字一口氣減2、降至M1，最快明天就可以拋下半季封王彩帶；兄弟明天在主場洲際棒球場與味全龍隊交手。（編輯：張芷瑄）1111019

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