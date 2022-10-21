周天成逆轉勝王子維 丹麥羽球公開賽進8強

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣羽球一哥周天成在丹麥羽球公開賽男單次輪首局先失劣勢下，連趕2局，以13比21、21比17、21比10後來居上，逆轉擊敗「羽球王子」王子維，闖進8強。

總獎金75萬美元（約新台幣2400萬）的丹麥羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750系列，也是次頂級大賽，台灣羽球國家隊主力包括戴資穎等人都有參加。

世界排名第4的周天成，在丹麥公開賽男單次輪遭遇世界排名18的自家同胞王子維，雙方過去8度在國際賽場上交鋒，周天成未嚐敗績。

兩人丹麥再次過招，王子維趁著周天成開局暖機稍慢，在3比3打平後，拉出一波10比2攻勢，先以21比13拿下。

氣勢大漲的王子維，次局開賽又連拿4分取得領先，周天成隨即展開反擊，回敬一波7比1攻勢，不僅收復失土，還逆勢取得微幅超前，接下來雙方展開纏鬥。

周天成在局末15比16落後下，靠著一波6比1攻勢強勢反撲，以21比17拿下並將戰局扳成1比1平，也將戰線延長至決勝局。

歷經前兩局「熱身」，周天成在決勝局火力全開，開局就拉出7比1攻勢，在一路領先優勢下，最終以21比10擺平對手，成功從這場「台灣內戰」中脫穎而出，順利摘下8強入場券。（編輯：唐聲揚）1111021