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世青羽球混合團體賽 台灣打進4強保銅平隊史

2022/10/21 15:55
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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣青少年羽球代表隊在世界青年羽球混合團體錦標賽，以3比0完封英格蘭晉級4強，提前確保獎牌入袋，也追平隊史紀錄，若能再勝強敵印尼，將可晉級決賽並締造隊史新猷。

2022世界青年羽球混合團體錦標賽，今年在西班牙的桑坦德（Santander）舉行，過去台灣曾在2011、2015兩度闖進4強鍍銅，今年預賽共分成8組進行循環賽，僅分組第1才能取得8強淘汰賽入場券。

台灣隊預賽與德國、秘魯、葡萄牙與喬治亞同屬C組，小組賽台灣4戰都以5比0完勝對手，輕鬆以分組第1晉級，淘汰賽首輪則遭遇英格蘭。

首點混雙，來自高雄中學的混雙組合黃琮譯與林于顥，在首局13比21先失劣勢下，接下來連續以21比15、21比14逆轉擊敗瓊斯（Samuel Jones）與范李文（Estelle Van Leeuwen），替台灣隊先馳得點。

次點男雙，郭冠麟僅用27分鐘，就以21比13、21比9橫掃對手達維（Nadeem Dalvi），替台灣隊取得2比0「聽牌」優勢。

接下來女單好手王珮伃也沒漏氣，再以21比15、21比10輕取科廷（Lisa Curtin），替台灣隊成功「關門」，並以3比0之姿橫掃英格蘭，率隊挺進4強，提前確保獎牌入袋，接下來將與衛冕軍印尼爭搶決賽門票。（編輯：張芷瑄）1111021

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