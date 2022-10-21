楊勇緯闖進金牌戰 柔道阿布達比大滿貫賽衛冕只差一步

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台灣柔道好手楊勇緯（前）21日在柔道阿布達比大滿貫賽男子60公斤級4強賽，順利擊敗喬治亞好手諾札德挺進決賽。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北21日電）東京奧運柔道銀牌得主、台灣「柔道男神」楊勇緯，今天在柔道阿布達比大滿貫賽男子60公斤級4強賽，順利擊敗喬治亞好手諾札德挺進決賽，距衛冕只差最後一步。

柔道阿布達比大滿貫賽今天點燃戰火，台灣僅派出楊勇緯與女子48公斤級的林真豪兩人參賽，可惜林真豪首輪不敵塞爾維亞好手尼可立奇（Milica Nikolic），提前落馬出局。

楊勇緯在去年東京摘下柔道隊史首面奧運銀牌，表現扶搖直上，去年底他就在阿布達比柔道大滿貫賽摘金，拿下生涯首座大滿貫賽等級金牌，也讓他登上世界第1寶座，今年他舊地重遊，除以頭號種子身分參賽，頭上還頂著衛冕者的光環。

本季楊勇緯先在安塔利亞柔道大滿貫賽奪金，烏蘭巴托大滿貫賽也拿下銀牌，此外他在亞錦賽與10月初的世界柔道錦標賽也紛紛鍍銅，持續維持站站都有獎牌入袋的紀錄。

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首輪輪空的楊勇緯，依序擊敗越南、葡萄牙與亞塞拜然好手拜拉莫夫（Turan Bayramov）等人，順利躋身4強。

關鍵4強賽，楊勇緯碰上今年6月才在特比利西（Tbilisi）大滿貫賽奪金、完成衛冕的喬治亞名將諾札德（Temur Nozadze），楊勇緯在比賽進行至一半時率先取得半勝，接下來也成攻守住領先優勢直至終場，成功擊敗對手挺進金牌戰，也確定將保銀爭金，持續參賽必有獎牌的紀錄。（編輯：屈享平）1111021