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楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

2022/10/6 20:59（10/6 21:28 更新）
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台灣柔道好手楊勇緯（前）6日奪下世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌。（中央社檔案照片）
台灣柔道好手楊勇緯（前）6日奪下世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天在2022世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌戰，靠著成功拿下1勝，順利擊敗以色列選手沃克薩克，成為台灣柔道史上首名在世錦賽奪牌的男子選手。

在烏茲別克首都塔什干舉行的世錦賽首日賽事，大會頭號種子、世界排名第一的楊勇緯

楊勇緯小檔案

姓名：楊勇緯

生日：1997年9月28日

身高：167公分

體重：60公斤

籍貫：台中市

運動啟蒙時間：國小三年級

學歷：台灣體育運動大學碩士班

個人最佳成績：

2021年
卡達杜哈柔道大師賽60公斤級銀牌
安塔利亞柔道大滿貫60公斤級銅牌
亞洲大洋洲柔道錦標賽60公斤級銀牌
東京奧運男子柔道60公斤級銀牌

2022年
亞洲柔道錦標賽男子60公斤級銅牌
世界柔道錦標賽男子60公斤級銅牌

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首輪輪空，接下來一路淘汰英國選手霍爾（Samuel Hall）、蒙古好手依卡泰萬（Sumiyabazar Enkhtaivan）及哈薩克名將斯梅托夫（Yeldos Smetov），挺進4強。

不過，楊勇緯在4強賽不敵去年東京奧林匹克運動會金牌得主、坐擁3屆世錦賽金牌的日本名將高藤直壽，落入銅牌戰，所幸如願扳倒以色列對手沃克薩克（Yam Wolczak），順利保住銅牌。

台灣過去僅有女將周育萍於1987年世錦賽女子48公斤量級拿下銅牌，楊勇緯是台灣男子第一人，而他也在去年東奧為台灣拿下柔道隊史首面奧運獎牌（銀牌）。

楊勇緯從2020年杜塞道夫柔道大滿貫賽摘銀後，表現扶搖直上，包括世錦賽，已連10場出賽都拿下獎牌。

楊勇緯自去年底奧運結束後，就曾透露登上世界第一與拿下世錦賽金牌是他今年設定兩大目標。（編輯：李明宗）1111006

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