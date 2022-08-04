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楊勇緯柔道亞錦賽摘銅 驟死賽過肩摔勝出

2022/8/4 20:07（8/4 20:21 更新）
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楊勇緯（圖）4日在亞洲柔道錦標賽擊敗蒙古選手依卡泰萬，拿下男子60公斤級銅牌。（中央社檔案照片）
楊勇緯（圖）4日在亞洲柔道錦標賽擊敗蒙古選手依卡泰萬，拿下男子60公斤級銅牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天在亞洲柔道錦標賽男子60公斤級銅牌戰，在黃金得分賽1分54秒靠著一記過肩摔，成功擊敗蒙古選手依卡泰萬，拿下銅牌。

2022亞洲柔道錦標賽今天在哈薩克首都阿斯塔納登場，台灣共派出6男、6女，共計12人參賽。

東京奧運銀牌得主楊勇緯7月前往匈牙利布達佩斯柔道大滿貫賽，因同行的台灣隊員爆發大規模確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），他雖未染疫，無奈主辦單位以風險考量為由，婉拒台灣選手參賽，最後只能無奈返台。

今天4強賽楊勇緯不敵韓國選手金源鎮，未能挺進決賽，銅牌戰他面對蒙古好手依卡泰萬（Sumiyabazar Enkhtaivan），正規賽雙方難分軒輊，也被拖到黃金得分賽（俗稱驟死賽）分勝負。

黃金得分賽戰況依舊膠著，直到比賽進行至1分54秒，楊勇緯靠著一次精彩的過肩摔，成功拿下半勝，他也靠著這半勝優勢，順利擊敗對手拿下銅牌。（編輯：張芷瑄）1110804

楊勇緯
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