楊勇緯不敵東京奧運金牌得主 柔道世錦賽晚間爭銅
2022/10/6 17:56（10/6 18:05 更新）
圖為楊勇緯（左）去年7月和日本名將高藤直壽（右）在東京奧運交手畫面。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天在世界柔道錦標賽男子60公斤4強賽，在延長賽被東京奧運金牌得主、日本名將高藤直壽率先拿到半勝，受阻於決賽門外。
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在烏茲別克首都塔什干舉行的2022世界柔道錦標賽，今天進行首日賽事，世界排名第1的楊勇緯
一路過關斬將闖進4強，卻遭遇坐擁東奧金牌與3屆世錦賽金牌的日本名將高藤直壽。
楊勇緯小檔案
姓名：楊勇緯
生日：1997年9月28日
身高：167公分
體重：60公斤
籍貫：台中市
運動啟蒙時間：國小三年級
學歷：台灣體育運動大學碩士班
個人最佳成績：
2021年卡達杜哈柔道大師賽60公斤級銀牌
2021年安塔利亞柔道大滿貫60公斤級銅牌
2021年亞洲大洋洲柔道錦標賽60公斤級銀牌
2021年東京奧運男子柔道60公斤級銀牌
2022年世界柔道錦標賽男子60公斤級首度闖進4強
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楊勇緯在去年東京奧運決賽，就是輸給高藤直壽屈居銀牌，這回兩人再次交鋒，正規賽雙方難分軒輊，到了黃金得分制（延長賽）階段，不慎讓對手率先拿到半勝，也讓他錯失晉級決賽的機會，晚間將與以色列選手爭銅牌。（編輯：張雅淨）1111006
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