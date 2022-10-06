楊勇緯不敵東京奧運金牌得主 柔道世錦賽晚間爭銅

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圖為楊勇緯（左）去年7月和日本名將高藤直壽（右）在東京奧運交手畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天在世界柔道錦標賽男子60公斤4強賽，在延長賽被東京奧運金牌得主、日本名將高藤直壽率先拿到半勝，受阻於決賽門外。

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在烏茲別克首都塔什干舉行的2022世界柔道錦標賽，今天進行首日賽事，世界排名第1的 楊勇緯 楊勇緯小檔案 姓名：楊勇緯 生日：1997年9月28日 身高：167公分 體重：60公斤 籍貫：台中市 運動啟蒙時間：國小三年級 學歷：台灣體育運動大學碩士班 個人最佳成績： 2021年卡達杜哈柔道大師賽60公斤級銀牌 2021年安塔利亞柔道大滿貫60公斤級銅牌 2021年亞洲大洋洲柔道錦標賽60公斤級銀牌 2021年東京奧運男子柔道60公斤級銀牌 2022年世界柔道錦標賽男子60公斤級首度闖進4強 看更多 關閉 一路過關斬將闖進4強，卻遭遇坐擁東奧金牌與3屆世錦賽金牌的日本名將高藤直壽。

楊勇緯在去年東京奧運決賽，就是輸給高藤直壽屈居銀牌，這回兩人再次交鋒，正規賽雙方難分軒輊，到了黃金得分制（延長賽）階段，不慎讓對手率先拿到半勝，也讓他錯失晉級決賽的機會，晚間將與以色列選手爭銅牌。（編輯：張雅淨）1111006