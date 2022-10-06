更多編輯台推薦新聞：
影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「台日友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「台日友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
諾貝爾文學獎揭曉 法國作家安妮艾諾獲殊榮
首頁 / 運動

楊勇緯不敵東京奧運金牌得主 柔道世錦賽晚間爭銅

2022/10/6 17:56（10/6 18:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為楊勇緯（左）去年7月和日本名將高藤直壽（右）在東京奧運交手畫面。（中央社檔案照片）
圖為楊勇緯（左）去年7月和日本名將高藤直壽（右）在東京奧運交手畫面。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天在世界柔道錦標賽男子60公斤4強賽，在延長賽被東京奧運金牌得主、日本名將高藤直壽率先拿到半勝，受阻於決賽門外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！
在烏茲別克首都塔什干舉行的2022世界柔道錦標賽，今天進行首日賽事，世界排名第1的楊勇緯

楊勇緯小檔案

姓名：楊勇緯

生日：1997年9月28日

身高：167公分

體重：60公斤

籍貫：台中市

運動啟蒙時間：國小三年級

學歷：台灣體育運動大學碩士班

個人最佳成績：

2021年卡達杜哈柔道大師賽60公斤級銀牌

2021年安塔利亞柔道大滿貫60公斤級銅牌

2021年亞洲大洋洲柔道錦標賽60公斤級銀牌

2021年東京奧運男子柔道60公斤級銀牌

2022年世界柔道錦標賽男子60公斤級首度闖進4強

看更多
關閉
一路過關斬將闖進4強，卻遭遇坐擁東奧金牌與3屆世錦賽金牌的日本名將高藤直壽。

楊勇緯在去年東京奧運決賽，就是輸給高藤直壽屈居銀牌，這回兩人再次交鋒，正規賽雙方難分軒輊，到了黃金得分制（延長賽）階段，不慎讓對手率先拿到半勝，也讓他錯失晉級決賽的機會，晚間將與以色列選手爭銅牌。（編輯：張雅淨）1111006

延伸閱讀
楊勇緯柔道亞錦賽摘銅 驟死賽過肩摔勝出楊勇緯不敵前世錦賽銅牌 烏蘭巴托柔道大滿貫奪銀專訪／有遺憾才有更遠大追求 楊勇緯還有更多金牌夢楊勇緯奪冠 駐土耳其代表黃志揚激動披掛金牌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族