楊勇緯衛冕失利 柔道阿布達比大滿貫賽奪銀牌

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台灣「柔道男神」楊勇緯21日在柔道阿布達比大滿貫賽男子60公斤級決賽失利，拿下銀牌。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣「柔道男神」楊勇緯今天在柔道阿布達比大滿貫賽男子60公斤級決賽，不敵喬治亞19歲小將薩達拉薛夫利（Giorgi Sardalashvili），衛冕失利，拿下銀牌。

柔道阿布達比大滿貫賽點燃戰火，台灣僅派楊勇緯與女子48公斤級好手林真豪參賽，可惜林真豪首輪不敵塞爾維亞好手尼可立奇（Milica Nikolic），提前落馬出局。

楊勇緯在去年東京奧林匹克運動會摘下隊史首面銀牌，表現扶搖直上，去年底就在阿布達比大滿貫賽摘金，拿下生涯首座大滿貫賽等級金牌，登上世界第1，今年頂著衛冕者光環舊地重遊，以頭號種子身分參賽。

薩達拉薛夫利是去年世界青年柔道錦標賽金牌得主，今年世青拿銀牌，堪稱歐洲柔道界明日之星。

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楊勇緯在壓軸冠軍賽進行到1分鐘左右，雙方各領到一次指導，在比賽結束前約1分30秒，對手率先取得半勝領先，接下來楊勇緯始終沒能反擊逆轉，最後以些微差距落敗，這是繼德國杜塞道夫、蒙古烏蘭巴托大滿貫賽後，生涯第3座大滿貫賽銀牌。

這次阿布達比大滿貫賽，楊勇緯首輪輪空，接下來依序擊敗越南、葡萄牙與亞塞拜然好手，4強賽面對喬治亞選手諾札德（Temur Nozadze），靠一記背負落取得半勝，成功守住領先優勢直到終場，挺進金牌戰。（編輯：李明宗）1111021